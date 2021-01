Codemasters: Take-Two zieht sich zurück: Weg frei für Übernahme durch EA; Vorstand stimmt zu

Gimli276 schrieb am 19.01.2021 um 18:00 Uhr

Mich reizt ja Lizenzmotorsport immer weniger. Die neuen Elektro Meisterschaften sind nur noch zum einschlafen. Erinnert sich noch jemand an die Group B Meisterschaften? Ich wurde als Kind einmal mitgenommen, das war Motorsport. Da wurde ein Rennwochenende zum Erlebnis für alle Beteiligten. Natürlich traurig, was da passiert ist zum Schluss, aber Motorsport muss in meiner persönlichen Definition extrem sein. Mensch und Maschine am Limit, eine Kunst der Ingenieure. Mit dem Rest kann ich nichts anfangen, aber es scheint sich wohl auch da eine Fanbase zu bilden. Dann will ich denen auch nicht die Existenzgrundlage entziehen. ^^

Außerdem mag ich den Benzingeruch. Ich verzichte auch gerne auf Fernreisen und sonstige Umweltbelastungen, wenn man weiter mit R\V6-12 Motoren fahren darf. Imo geht da einiges verloren, wenn diese Gattung der Fortbewegung verbannt wird.