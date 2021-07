Codemasters: CEO Frank Sagnier zieht sich zurück

Frank Sagnier zieht sich nach sieben Jahren als Chief Executive Officer (CEO) beim Rennspielstudio Codemasters zurück. Wie er bei LinkedIn in einem Beitrag schreibt, sah er den Verkauf des Studios an Electronic Arts vor ein paar Monaten als den richtigen Zeitpunk an, von seinem Posten zurückzutreten. Gleichzeitig bedankt er sich bei seinen Mitarbeitern und den Fans, die den großen Erfolg überhaupt erst möglich gemacht haben."Dieser außergewöhnliche Ritt wäre ohne die talentierten und leidenschaftlichen Mitarbeiter nicht möglich gewesen. Ich danke euch allen aus tiefstem Herzen. Danke an all unsere Partner, die uns auf dem Weg unterstützt haben und danke unsere Fans, die uns immer dazu angetrieben haben, bessere Spiele zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass Codemasters jetzt in den Händen von EA neue Höhen erreichen wird. Mein Herz wird immer bei Codemasters bleiben und ich hoffe, dass ich eure Erfolge noch für viele Jahre teilen kann."