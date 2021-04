Apple: iOS-Update bringt Unterstützung für DualSense und Controller der Xbox Series X|S

Was bisher nur über lästige Umwege möglich war, funktioniert jetzt ganz offiziell: Mit dem jüngsten Update für iOS (Version 14.5) werden der DualSense-Controller der PlayStation 5 und der Controller der Xbox Series X|S vom Betriebssystem unterstützt. Sie lassen sich damit problemlos mit iOS-Geräten via Bluetooth koppeln.Und das geht laut Eurogamer.net so: Beim Xbox-Controller muss man einfach den Pair-Button gedrückt halten, damit er in der Bluetooth-Liste des iPhones erscheint. Beim DualSense muss man dagegen die Share- und PlayStation-Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis das Licht der Touch Bar pulsiert - schon wird der Controller am iOS-Gerät erkannt.