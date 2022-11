Apple: Black Friday 2022: Apple AirPods (2. Generation) bei MediaMarkt & Saturn

Black Friday 2022: Apple AirPods (2. Generation) - starker Deal bei MediaMarkt & Saturn

Apple AirPods mit Ladecase (2. Generation) - 115 Euro

27 Prozent Ersparnis

automatisches Einschalten und Verbinden

einfaches Einrichten auf allen Apple-Geräten

schneller Zugriff auf Siri

intuitive Bedienung

hochwertige Audio- und Sprachwiedergabe

Am Black Friday 2022 gibt es Apples AirPods der 2. Generation bei MediaMarkt und Saturn jetzt besonders günstig. Das starke Angebot gilt noch bis zum 27. November.Während der kalifornische Konzern aus Cupertino noch vor wenigen Jahren für seine innovative Idee eines kabellosen Kopfhörers belächelt wurde, ist das stylische Accessoire mittlerweile kaum noch aus den Ohren vieler Menschen wegzudenken. Und auch immer mehr Gamer wissen die AirPods für ihren hohen Komfort und ihren klaren Klang zu schätzen.Die weißen Bluetooth-Kopfhörer kommen standardmäßig mit einem Ladecase daher, welches mit Apples Lightning Connector aufgeladen werden kann. So versorgt es die AirPods stets mit frischem Saft, wenn wir gerade nicht mit ihnen Musik hören oder Daddeln. Im Angebot von MediaMarkt und Saturn könnt ihr am Black Friday ganze 27 Prozent sparen, wenn ihr euch für einen Kauf entscheidet.Natürlich reißen die Angebote am Black Friday 2022 mit den AirPods noch nicht ab. Wer sich für weitere Produkte aus dem Hause des Herstellers interessiert, der findet gleich 17 aufregende Angebote von Apple bei Amazon, MediaMarkt, Saturn und Co. in unserer großen Übersicht. Außerdem verraten wir euch, welche Black Friday-Deals sich im Jahr 2022 noch lohnen, mit der Hilfe unseres ausführlichen Sammelartikels.