Apple: App Store Awards 2022 - Die besten Spiele des Jahres für iPhone & Co.

Apple App Store Awards 2022: "Frische, durchdachte und echte Perspektiven"

Die besten Spiele des Jahres im App Store für iPhone, iPad, Mac & AppleTV

Alle Gewinner der App Store Awards 2022 im Überblick

Spiele:

Apps:

App Store Awards 2022: Kategorie "Kultureller Einfluss" - Die Gewinner

Seit einiger Zeit kürt Apple die besten Anwendungen und Spiele der hauseigenen Plattform mit den App Store Awards. Wir stellen die Gewinner des Jahres 2022 vor.Dabei hat der kalifornische Konzern aus Cupertino gleich 16 Apps und Spiele in petto, die einen der begehrten Preise abstauben konnten. Hinter den App Store Awards stecke eine "vielfältige Community an Entwickler:innen aus der ganzen Welt, deren Apps und Spiele von Apples weltweitem App Store Redaktionsteam für außergewöhnliche Erfahrungen und tiefgreifenden kulturellen Einfluss ausgewählt wurden", wie es von offizieller Seite aus heißt."Die diesjährigen Gewinner:innen des App Store Award haben unsere Erfahrungen mit Apps durch frische, durchdachte und echte Perspektiven, neu definiert", erklärt Apple-Chef Tim Cook in Hinblick auf die Preisverleihung. Und: Sowohl die einzelnen Entwickler als auch ganze internationale Teams hätten, über den gesamten Globus verteilt, einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gesellschaft und unser Leben mit ihren Apps und Spielen, heißt es weiter. Zu Letzteren zählten auch in diesem Jahr einige besonders nennenswerte Vertreter.Zu den besten Spielen, die ihr in Apples App Store im Jahre 2022 finden konntet, gehören sogar zwei Titel von Entwicklern, die leidenschaftlichen Gamern ein Begriff sein dürften. Mit Electronic Arts und Devolver stehen hinter ihnen erfahrene Teams, die versuchen, ihre auf dem PC oder den Konsolen erfolgreichen Kreationen auch auf die mobilen Geräte zu holen.So sichert sich Apex Legends Mobile von EA beispielsweise den Titel als. Das auf den "großen" Plattformen durchaus beliebte Battle Royale sorgt auf dem Smartphone für spannende Shooter-Action, die mehr als einen bloßen Pausenfüller darstellen dürfte.Auf demgeht es hingegen mitvon X.D. Network Inc. wesentlich ruhiger zu. Fans herausfordernder Rätselspiele kommen hier voll auf ihre Kosten und werden auf geniale Art und Weise mit völlig neuen Betrachtungsweisen konfrontiert.Das Spiel, das sich Apples App Store Award 2022 für dassichern konnte, ist Devolver Digitals. Die Mischung aus Roguelike- und Deckbuilding-Elementen ist keine neue Erfindung und klappt in Genre-Größen wie Slay the Spire bereits seit Jahren wunderbar. Dennoch ist die rabenschwarze Odyssey auf Kartenbasis, die mit Rätseln im Stile eines Escape Rooms und waschechtem Psycho-Horror daherkommt, ein finsterer Mix, der euch eine längere Zeit lang fesseln dürfte.Auf demkonnte sich ein kleines Western-Abenteuer besonders groß in Szene setzen. El Hijo von HandyGames ist das AppleTV-Spiel des Jahres und ein eher klassisch gehaltenes Stealth-Game. Als sechsjähriger "El Hijo" stellt ihr euch den Gefahren der Welt – oder eben nicht, indem ihr an ihnen vorbeischleicht, um eure verlorene Mutter umspannt von einer packenden Geschichte wiederzufinden. Trotz des wilden Settings kommt El Hijo vollkommen ohne Gewalt aus, was den TItel für die gesamte Familie interessant macht.Neben den vorgestellten Titeln konnten sich noch einige andere Spiele im Zuge der App Store Awards 2022 als Hochkaräter für die Apple-Geräte herauskristallisieren. Damit ihr nicht den Überblick verliert, haben wir im Folgenden noch einmal alle Abräumer in der Übersicht:Über die vorgestellten Spiele und Anwendungen hinaus verleiht Apple im Jahr 2022 auch die App Store Awards für den weitreichendsten "kulturellen Einfluss". Die gleichnamige Kategorie soll Entwicklungen hervorheben, die unser Leben und unsere Kultur nachhaltig prägen.Wer sich für die Anwendungen und Spiele, die sich bei den App Store Awards 2022 bei Apple durchsetzen konnten, interessiert, findet die entsprechenden Links in den obigen Auflistungen.