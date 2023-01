Apple: Putziges Puzzle-Spiel seit kurzer Zeit völlig kostenlos für iOS-Geräte

Chloe Puzzle Game: Simple Spielzeugästhetik trifft auf knackige Kopfnüsse

Wer die Zeit im Wartezimmer oder auf dem Weg zur Arbeit gerne mit ein paar Kopfnüssen verbringt, der kann sich seit kurzer Zeit über ein passendesfreuen.Zumindestkommen nämlich seit wenigen Tagen vollkommen kostenlos in den Genuss von– auf Android-Geräten kostet der knuffige Titel weiterhin 2,19 Euro. Damit könnt ihr auf eurem iPhone und iPad nun Titelheldin Chloe und ihrem Freund Bunny dabei helfen, sich durchzu rätseln und müsst dafür keinen Cent bezahlen.Ziel jedes Levels ist es, Chloe und Bunny durch einen Hindernisparcours zu führen und am Ende auf einem der beiden roten Felder abzustellen, um zur nächsten Herausforderung zu gelangen. Dabei wechselt ihr zwischen den beiden Charakteren hin und her und müsst Kanonenkugeln ausweichen oder Schalter betätigen.Auch wenn ihr mit Chloe und Bunny zwei Figuren zur Verfügung habt, könnt ihr immer nur einen der beiden gleichzeitig bewegen, während der andere geduldig auf seinen Zug wartet. Außerdem bewegen sich alle anderen Charaktere und Hindernisse zeitgleich mit euch, weshalb jeder Schritt zur Lösung beiträgt und gut überlegt sein will.Wie ihr so Projektilen ausweichen, Tore öffnen oder Spielzeugkräne benutzen könnt, demonstriert der hier eingebettete Trailer. Trotz der süßen Optik sollen gerade die späteren Level einiges an logischem Denken abverlangen, weshalb auch Rätsel-Veteranen mit den über 70 Puzzles auf ihre Kosten kommen.Wie bereits erwähnt, steht Chloe Puzzle Game seit dem 3.0-Update vom 25. Januar auf Apple-Geräten dauerhaft zum Gratis-Download bereit. Das Projekt von Solo-Entwickler Rojeh Maher ist zwar auch im Google Play Store , bei Steam sowie Humble Bundle zu finden, kostet dort aber auch nach dem aktuellen Update weiterhin wenige Euronen.Auch sonst gibt es aktuell übrigens viele kostenlose Spiele zu entdecken: Auf Steam könnt ihr zumindest am Wochenende beispielsweiseund bei einer Kaufentscheidung 75 Prozent vom normalen Preis sparen. Euer Spielstand wird sogar übernommen, falls euch die Gratis-Aktion am Wochenende überzeugt und ihr ab Montag weiterspielen wollt.Währenddessenan alle, die ein Konto beim digitalen Store haben oder bereit sind, eins zu erstellen. Bis zum 2. Februar um 16:59 könnt ihr euch daher aktuell die narrative Mafia-Geschichteund den blutigen Lovecraft-Shooter Hell is Others kostenlos herunterladen.