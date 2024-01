Apple: Wie man den AAA-Gaming-Markt angreifen will

Apple: Silicon-Chips und Portierungstool machen die Umsetzung von Spielen einfacher

Beihat man im abgelaufenen Jahr viel dafür getan, Gaming auf den hauseigenen Devices größer zu machen. So ist es möglich, aktuelle Titel wieoderauf dem iPhone 15 Pro zu spielen.Aber auch darüber hinaus nimmt man beim Hardware-Giganten einiges in die Hand, um Apple-Geräte wie beispielsweise Mac. Dabei helfen soll die neue Chip-Reihe Apple Silicon.Mit Apple Silicon habe man die Möglichkeit, den Mac in eine starke Gaming-Plattform zu verwandeln, wie Produkt-Marketingmanager Gordon Keppel in einem Interview mit Inverse verrät: „Jeder Mac, der die Silicon-Chips verbaut hat,.“ So könnten unter anderem große Sprünge in der Grafikleistung verzeichnet werden.„Wir haben eine einheitliche Gaming-Plattform für Mac, iPhone und iPad geschaffen“, ergänzt Software-Marketingmanager Leland Martin. „Wenn ein Spiel für eines dieser Geräte entwickelt wurde,, es auch auf dies anderen zu bringen.“ So geschehen mit, das zuerst auf dem Mac veröffentlicht wurde und nun auch auf der aktuellen iPad- und iPhone-Generation zu spielen ist.Für Entwickler hingegen soll das Toolkit macOS Sonoma die Portierung von Spielen, die für das Windows-Betriebssystem geschaffen wurden, erheblich erleichtern. Das habe schon, weiß Martin zu berichten, beispielsweise bei Kojima Productions () oder Annapurna (). Diese hätten das Tookit „gelobt, wie nützlich es ist und dass es ihnen eine Menge Zeit in der Entwicklung gespart hat“.Der Plan bei Apple ist anscheinend, Spiele zukünftig zeitgleich zum Konsolen- und PC-Release oder maximal kurze Zeit später zu veröffentlichen, so wie es mitodergelang. Der Weg dafür ist gepflastert, nun müssten ihn die Entwickler beschreiten, so Martin. „In manchen schwierigen Punkten muss man proaktiv sein. Da draußen gibt es Abermillionen Apple-Silicon-Macs und es werden stetig mehr; mit jedem neuen iPad,.“