nVidia: Raytracing-Unterstützung ab April auf GeForce-GTX-Grafikprozessoren (ab GTX 1060); weitere Techdemos - 4Players.de

Doc Angelo schrieb am 19.03.2019 um 14:31 Uhr

Also die Dragonhound-Demo sieht wirklich schrecklich aus. Es sieht in manchen Teilen so aus, als würde die interne Render-Auflösung runtergedreht... zumindest sieht es unscharf aus, so als ob ein niedrig aufgelöstes Bild hochskaliert wurde. Darüber hinaus besteht die Demo im Grunde aus total an den Haaren herbeigezogenen Spiegelflächen. Alles spiegelt. Damit es nicht all zu bekloppt und künstlich aussieht, wurden die Flächen mit rauhem Erscheinungsbild und Dellen und Macken übersäht - was dazu führt, das man gar nicht mehr unterscheiden könnte, ob die Spiegelung korrekt ist, und damit die ganze Technik ad absurdum führt. Die Control-Demo war da schon etwas aufschlussreicher.

Alles in allem stelle ich fest: Der ganze Techno-Circlejerk ist zum großen Teil wirklich nur noch das: Selbstbefriedigung für Techniknerds, befeuert von einer Industrie, die den Bezug zum tatsächlichen Inhalt von Spielen verloren hat. Das visuelle Design und das allgemeine Spieldesign sind mir viel wichtiger, als die Tatsache das jetzt noch mehr Lichtstrahlen von beschissenen Leveln, dümmlichen Objekten und funkelnden Lootboxen reflektiert werden.

Shadow of the Colossus hat damals mit seinen technologischen Neuerungen noch zu einem Spielerlebnis geführt, das anders nicht möglich gewesen wäre. Das originale Shadow of the Colossus funktioniert auch noch problemlos heute, obwohl es technisch überholt und veraltet ist. Für solche grafischen Spielereien wie diese hier interessiert sich in ein paar Jahren keine Sau mehr. Das wiederum interessiert die, die die Grafikkarten verkaufen, ebenfalls nicht.