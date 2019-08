Nvidia: Raytracing in Minecraft, Dying Light 2, Synced und weiteren Titeln - 4Players.de

Auf der gamescom 2019 hat Nvidia einige Spiele angekündigt , die Raytracing auf RTX-Grafikkarten unterstützen werden. Hierzu gehören Minecraft (Windows-10-Version), Dying Light 2, Metro Exodus - The Two Colonels (DLC #1) und Synced: Off-Planet. Gerade bei Minecraft sind die Grafik-Unterschiede am deutlichsten.Bei Minecraft wird vielmehr auf Pathtracing gesetzt: "Nvidia und Mojang verpassen der Windows-10-Version von Minecraft eine Form des Raytracing, die als Pathtracing bekannt ist. Pathtracing simuliert den Weg von Licht durch eine Szene. Es stellt ein einheitliches Modell für die Lichtberechnung für viele verschiedene Arten von Effekten dar, die traditionell separat mit gerasterten oder hybriden Renderern implementiert wurden. Ein kostenloses Update wird Minecraft-Spielern ihre selbst geschaffenen Welten mit naturgetreuen Schatten, Licht und leuchtenden Farben erleben lassen."Zu den weiteren Titeln mit Raytracing-Unterstützung gehören Call of Duty: Modern Warfare, Control (Raytracing-Reflexionen, -Schatten sowie Global Illumination), Cyberpunk 2077, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Watch Dogs Legion und Wolfenstein: Youngblood. Ein ausführlicher Bericht über Raytracing in Spielen folgt nach der gamescom 2019."Seitdem Nvidia die Echtzeit-Raytracing-Technologie in Spielen ermöglicht, wurde diese revolutionäre Technologie in der gesamten Branche eingeführt", sagt Matt Wuebbling, Head of GeForce Marketing bei Nvidia. "Wenn man sich die Anzahl der Spiele, die großen Namen und die atemberaubende Grafik auf unserem gamescom 2019 Event ansieht, wird deutlich, dass Raytracing in der Spielewelt angekommen und der Weg in die Zukunft für die Spieleentwicklung ist."