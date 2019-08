Nvidia: Grafikkarten-Treiber 436.15 für Control - 4Players.de

Passend zum Verkaufsstart von Control hat Nvidia einen neuen Grafikkarten-Treiber (436.15) veröffentlicht. Das Spiel von Remedy und 505 Games unterstützt bekanntlich mehrere Raytracing-Funktionen auf GTX- und RTX-Grafikkarten. Der aktualisierte Treiber kann bei NVIDIA Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden.Mit Raytracing werden in dem Spiel Reflexionen, transparente Spiegelungen, indirekte Beleuchtung (als Ersatz für SSAO), Kontaktschatten und Schutt dargestellt. Neben Metro Exodus sieht man die Raytracing-Effekte in Control am besten. DLSS (Deep Learning Super Sampling) dann dabei genutzt werden, um die Performance zu verbessern und mit dem "Freestyle-Sharpening-Filter" (Einstellungen in GeForce Experience: Foto-Modus/Spielfilter, später ALT+F3 im Spiel) kann die vorhandene Unschärfe reduziert werden ( Details ).Darüber hinaus bietet Nvidia diverse GeForce Laptops von Acer, Asus, Dell, GIGABYTE, HP, MSI oder Lenovo im Rahmen der Kampagne "Back to School" mit Rabatt an (bis zu 27 Prozent). Die entsprechende Website findet ihr hier