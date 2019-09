Nvidia: Video: Raytracing-Demo "Back Stage" auf Basis der Luminous Engine - 4Players.de

Luminous Productions, ein Teil der Square-Enix-Unternehmensgruppe, hat auf der japanischen CEDEC-Spiele-Entwicklerkonferenz eine Echtzeit-Raytracing-Demo mit dem Titel "Back Stage" präsentiert. Die Demo wurde in einer gemeinsamen Präsentation von Takeshi Aramaki (Leiter von Luminous Productions) und Masaya Takeshige (Nvidia-Entwickler-Technologieteam) vorgestellt.Die Demo von Back Stage lief auf einer Nvidia GeForce RTX 2080 Ti und zeigt "Path Tracing" - eine Raytracing-Technik, die alle Lichteffekte wie Schatten, Reflexionen, Brechungen und mehr in einem einzigen Raytracing-Algorithmus vereint. Die Demo fußt auf der Luminous Engine, die Spiel-Engine von Final Fantasy 15."Diese Ankündigung veranschaulicht die anhaltende Dynamik, die Raytracing im Gaming-Ökosystem aufbaut. Mit Luminous Productions unterstützt ein weiteres großes Studio Echtzeit-Raytracing standardmäßig in ihrer Game Engine", schreibt Nvidia."Back Stage ist eine Demonstration unserer Arbeit, um die Frage zu beantworten: Wie kann man Raytracing in einem Spiel der nächsten Generation verwenden? GeForce-RTX-Grafikkarten haben eine Leistung, die unglaublich hoch ist, und mit der Nvidia-Technologie ist sogar Echtzeit-Path-Tracing Realität geworden. Zusammen mit der Luminous Engine und der RTX-Technologie haben wir einen weiteren Schritt in Richtung Realismus in Spielen gemacht", so Takeshi Aramaki, Studio Head of Luminous Productions. Weitere Details findet ihr hier