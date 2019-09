Nvidia: RTX-Bundle-Aktion mit Call of Duty: Modern Warfare; Raytracing-Effekte im Video - 4Players.de

Nvidia und Activision haben eine Bundle-Aktion mit RTX-Grafikkarten und dem Spiel Call of Duty: Modern Warfare angekündigt. Beim Kauf einer GeForce-RTX-Grafikkarte oder eines Notebooks/Komplett-PCs mit GeForce-RTX-Grafikkarte erhalten die Käufer den Shooter, der am 25. Oktober veröffentlicht wird, gratis dazu. Folgende GPUs sind für das Bundle qualifiziert: GeForce RTX 2080 Ti, 2080 Super, 2080, 2070 Super, 2070, 2060 Super oder 2060. Weitere Details zu dieser Aktion findet ihr hier "Call of Duty: Modern Warfare ist einer der meist erwarteten First-Person-Shooter der letzten Jahre. GeForce-RTX-Spieler werden ihn mit immersiven Raytracing-Effekten erleben können. Als offizieller PC-Partner für Call of Duty: Modern Warfare arbeitet Nvidia Seite an Seite mit Activision und Infinity Ward, um Echtzeit-Raytracing und Unterstützung für Nvidia Adaptive Shading in das Spiel zu integrieren. Nvidia, Infinity Ward und Activision arbeiten eng zusammen, um die Grafik in Call of Duty: Modern Warfare auf ein neues Level zu heben", schreibt Nvidia.Vom 19. bis 20. September findet der Betatest für Vorbesteller auf PC statt. Vom 21. bis 23. September wird der Betatest für alle interessierten Spieler geöffnet ( Details ). Der aktuelle GeForce-Treiber soll bereits für den Betatest zugeschnitten sein ( wir berichteten ).Einen ersten Blick auf die Echtzeit-Raytracing-Effekte zur Darstellung der Schatten könnt ihr im folgenden Video werfen, das bei der gamescom 2019 aufgezeichnet wurde. Zu sehen ist eine Partie aus dem 2vs2-Gunfight-Multiplayer-Modus. In der ersten Runde wurde der Kampfschauplatz lediglich erkundet, um einen Eindruck von der Umgebung und den Schatteneffekten zu bekommen. Danach folgen einige Runden aus dem schnellen Gunfight-Modus. Auch in der Kampagne werden die Raytracing-Schatten-Effekte zum Einsatz kommen.