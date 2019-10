Nvidia: Grafikkarten-Treiber 440.97 für Call of Duty: Modern Warfare und The Outer Worlds - 4Players.de

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht . Der Treiber mit der Versionsnummer 440.97 wurde für Call of Duty: Modern Warfare und The Outer Worlds optimiert. Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden."Der neue Treiber beinhaltet zahlreiche Performance-Optimierungen und bietet maximale Stabilität direkt zum Launch des Spiels (...)", schreibt der Hersteller. "So wie sich Spieletitel mit neuen Inhalten und Funktionen durch Patches und DLCs weiterentwickeln, so verbessert sich auch Nvidias Treiber. Alle Nvidia-Game-Ready-Treiber sind Microsoft WHQL-zertifiziert. Sie sind am oder vor dem Launch-Tag für die meisten großen Titel erhältlich und wurden auf beste Leistung und fehlerfreies Gameplay abgestimmt."