Nvidia: Grafikkarten-Treiber 441.12 für Red Dead Redemption 2, Need for Speed Heat und Borderlands 3 - 4Players.de

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht . Der Treiber mit der Versionsnummer 441.12 wurde für Red Dead Redemption 2 Need for Speed Heat und Borderlands 3 optimiert. Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden.Die 4K OLED TV-Geräte von LG 2019 sind fortan G-Sync kompatibel: "Nvidia hat vor Kurzem eine Partnerschaft mit LG angekündigt, die G-Sync-Unterstützung für LGs großformatigen 2019 4K C9 und E9 OLED-Fernseher liefert. GeForce-Spieler genießen mit LG und Nvidia bequemes Gaming auf der Couch - ohne Tearing oder VSync-Inputlag. Diese Funktion ist dank des neuen Game-Ready-Treibers und der neuen, in Kürze erscheinenden TV-Firmware von LG verfügbar. Nvidia arbeitete eng mit LG zusammen, um die Kompatibilität von G-SYNC für LGs 2019er B9 4K OLED-Fernseher zu verbessern und die Anzahl der unterstützten LG-Fernseher auf insgesamt sieben bei den B9-, C9- und E9-Modellen zu erhöhen. Mit der Firmware und dem neusten Game-Ready-Treiber sind die Großbildfernseher von LG die ersten der Welt, die für G-SYNC-Compatible-Spiele validiert wurden, was GeForce-Spielern ein deutlich verbessertes Spielerlebnis auf dem großen Bildschirm bietet."