Nvidia: Game-Ready-Treiber für Halo Reach; Update 1.2 für Quake 2 RTX - 4Players.de

"Aktualisierung von über 400 Texturen, die die allgemeine Bildqualität anheben.

Realistische Wiedergabe von Wasser im Spiel mit der Darstellung von Lichtbrechungen (God Rays) unter Wasser.

Echtzeit-Raytracing-Grafiken werden auf Sicherheitsmonitoren und anderen Displays im Spiel angezeigt, um ein immersives Erlebnis zu bieten.

Wiedergabe von rekursiven Reflexionen auf ausgewählten Oberflächen, wodurch ein Spiegelsaal-Effekt entsteht.

Verbesserte Darstellung von Glas, Reflexionen und Lichtbrechungen sowie optionale Einstellungsmöglichkeiten für die Darstellung von Glas im Spiel.

Zahlreiche Änderungen und Verbesserungen an Entrauschungs- und anderen Rendering-Funktionen, Verbesserung der Bildqualität in allen Ebenen und deutliche Qualitätsverbesserung in bestimmten Szenen."

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber mit der Versionsnummer 441.41 wurde für Halo: Reach (03. Dezember) aus der Halo: The Master Chief Collection optimiert. Der Game-Ready-Treiber unterstützt außerdem "Image Sharpening" in OpenGL- und Vulkan-Spielen. Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden.Über mehr Bildschärfe bei OpenGL- und Vulkan-Spielen schreibt der Hersteller: "Ein weiterer wichtiger Aspekt der Nvidia Game-Ready-Treiber ist, dass sie für GeForce-Anwender neue Funktionen bereitstellen. Dieser Game-Ready-Treiber bietet Unterstützung für Nvidias Control Panel Image Sharpening Tool bei OpenGL- und Vulkan-Titeln. Image Sharpening ermöglicht es GeForce-Spielern, die Klarheit und Schärfe in Spielen zu verbessern sowie die Skalierung und Schärfe zu erhöhen. Mit diesem neuen Game-Ready-Treiber können Spieler diese Funktion in praktisch jedem verfügbaren Spiel nutzen."Außerdem ist das Update 1.2 für Quake 2 RTX (Raytracing-Remaster des 1997er-Klassikers) erschienen, das die Grafikqualität noch einmal verbessert. Die Verbesserungen in Version 1.2 von Quake 2 RTX ( Bild-Vergleich mit RTX an/aus ) im Detail: