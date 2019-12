Nvidia: Praxisstudie: Korrelation zwischen hohen Bildwiederholraten und besseren K/D-Verhältnissen - 4Players.de

Dieses Diagramm zeigt eine Korrelation zwischen hohen fps und K/D-Verhältnissen. Die Daten wurden von Nvidia erfasst. Konkrete Angaben zur Grundgesamtheit, den Testbedingungen, der Anzahl der Teilnehmer, der Erfahrung der Teilnehmer etc. hat das Unternehmen nicht gemacht.

Ghosting: Geistereffekte, verschwommene Bilder oder Nachzieheffekte (Effekt auf LCD-Displays, da es einige Zeit dauert, bis die Pixel auf dem Bildschirm ihre Farbe ändern, besonders wenn der Farbwechselbereich groß ist)

Tearing: Das Zerreißen von Bildern, wenn die Einzelbilder der Grafikkarte nicht mit der Monitorwiedergabe synchronisiert sind (fps-Rate vs. Hz-Rate)

Der für seine Grafikkarten bekannte Hardware-Hersteller Nvidia hat die Ergebnisse einer weiteren Praxisstudie veröffentlicht , in der untersucht wurde, wie sich die Grafikleistung auf kompetitives Spielen und Esports auswirken kann: "Why Does High FPS Matter for Competitive Gaming". Es soll veranschaulich werden, welche Effekte eine höhere Bildwiederholrate (fps) auf den Erfolg in wettbewerbsorientierten Partien haben kann.Tony Tamasi (Vice President of Technical Marketing) hebt eine Korrelation zwischen "hohen fps" und einem "besseren K/D-Verhältnissen" (Kill/Death-Verhältnis; siehe Diagramm) hervor. Er versucht zu erklären, warum mehr als 60 Bilder pro Sekunde klare Vorteile bei kompetitiven Multiplayer-Matches bringen würden. Herausgestellt wird, dass weichere und flüssigere Animationen bei höheren Bildwiederholraten helfen können, die Ziele einfacher und präziser zu verfolgen und zu treffen. Störende Effekte wie Ghosting und Tearing werden im Zusammenspiel mit entsprechenden Bildschirmen/Monitoren (> 60 Hz) reduziert. Auch niedrigere Systemlatenzzeiten sollen dazu beitragen, dass die Ziele früher erkannt werden. Eine Korrelation (wechselseitige Beziehung) bedeutet aber keine Kausalität, schließlich könnten noch andere, nicht betrachtete Effekte einen Einfluss haben. In diesem Kontext sieht Nvidia aber eine "positive Beziehung" zwischen K/D-Verhältnis und hohen fps, die durchaus Sinn ergeben würde, jedoch keinen kaulen Zusammenhang.Den vollständigen Bericht "Why Does High FPS Matter For Esports?" könnt ihr hier nachlesen. Nvidia hat (wieder einmal) kaum Details zu den erhobenen Daten preisgegeben. Dennoch sollte man sich auch vor Augen führen, dass Nvidia mit dieser Marketing-Aktion natürlich die eigenen Grafikkarten und Technologien wie G-Sync vorteilhaft präsentieren möchte.Begriffe: Nvidia : "In der ersten Studie ("Unlock Your Full Potential - How Higher Frame Rates Can Give You An Edge In Battle Royale Games) skizzierte Produktmanager Gerardo Delgado, wie Spieler mit der richtigen Hardware, einem schnellen Grafikprozessor und einem hochauflösenden G-SYNC-Monitor durch bessere Reaktionszeiten ihr volles Potenzial im Wettbewerb ausschöpfen können. Bei Spielen wie Fortnite, CS:GO oder PUBG messen die Spieler ihre Fähigkeiten oft anhand ihres Kill/Death-Verhältnisses (K/D-Verhältnis). Ein höheres K/D-Verhältnis bedeutet, dass der Spieler seine Partien öfter überlebt, viele Abschüsse erzielt und sich damit den Sieg sichert."