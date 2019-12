Nvidia: Weitere Raytracing-Titel angekündigt; Minecraft RTX im Trailer - 4Players.de

Auf der GTC China 2019 (GPU Technology Conference von Nvidia) in Suzhou hat das Unternehmen sechs weitere Raytracing-Spiele angekündigt , die allesamt eher dem asiatischen Markt entstammen. Zu den Spielen gehören Boundary, Convallaria, F.I.S.T., Project X (Codename), Ring of Elysium und Xuan-Yuan Sword 7. Außerdem wird erneut die Raytracing- bzw- Pathtracing-Unterstützung in Minecraft demonstriert. Pathtracing wird im nächsten Jahr über einen Patch in die Windows-10-Version des Spiels implementiert.Auch Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Minecraft, Justice, JX3 Online, Synced: Off Planet, Sword And Fairy 7, Watch Dogs Legion und Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sollen ebenfalls RTX-Unterstützung erhalten.