Nvidia: RTX-2080-GPU soll schneller als eine Next-Generation-Konsole sein - 4Players.de

Klingt so, als ob man bis zur nächsten Konsolen-Generation doch keine neue GPU auf den Markt bringen wird.Sonst müsste man jetzt nicht noch Werbung für die "Leistungsfähigkeit" der 2080 (non Super?) machen, wenn man tatsächlich schon auf der nächsten CES die 3080 vorstellen würde, die dann wiederum noch vor der PS5/ Xbox Scarlett auf dem Markt sein müsste.Oder aber meine Interpretation ist falsch und man will einfach nur zeigen, was für dicke Eier man im Ofen hat