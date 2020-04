Nvidia: Grafikkarten-Treiber 445.87 für Minecraft RTX Beta, SnowRunner und Saints Row: The Third Remastered

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht. Der Treiber mit der Versionsnummer 445.87 wurde für Minecraft ( RTX Beta, ab dem 16. April ; mit DLSS 2.0), Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, Saints Row: The Third Remastered und SnowRunner optimiert.Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden. Schließlich werden mit dem neuen Game-Ready-Treiber drei weitere Monitore zu der Liste der G-Sync-kompatiblen Displays hinzugefügt: Acer XB273GP, Acer XB323U und ASUS VG27B.