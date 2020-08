Nvidia hat ein GeForce-Special-Event angekündigt, das am 1. September um 18 Uhr ausgestrahlt werden soll. Während der digitalen Veranstaltung wird Gründer und CEO Jensen Huang (nur echt mit der Lederjacke) "die neuesten Innovationen des Unternehmens" in den Bereichen Gaming und Grafik vorstellen. Der Livestream wird unter diesem Link verfügbar sein. Aktuell läuft nur "The Ultimate Countdown".Es kann davon ausgegangen werden, dass das Unternehmen die nächste Generation von Grafikkarten ankündigen wird, also GeForce RTX 3080 Ti, RTX 3080, RTX 3070 und RTX 3060. Gerüchte über Aufbau, Austattung und Co. gibt es bereits haufenweise im Internet ( Details ). Es wird erwartet, dass die erste Ladung des Grafikkarten-Lineups noch im September erschienen soll (RTX 3080 Ti, RTX 3080 und RTX 3070).