Nvidia: Geforce-Grafikkarten-Treiber 452.06 zum Download verfügbar

Nvidia hat gestern einen GeForce-Game-Ready-Treiber (452.06) veröffentlicht, der Optimierungen und Verbesserungen für den Microsoft Flight Simulator und World of Warcraft: Shadowlands (also das achte Erweiterungspaket) zu bieten hat. Die Pressemitteilung erläutert:"Dieses startet demnächst auf dem Beta-Server und wird von DXR Raytracing Effekten profitieren. Der Treiber sorgt außerdem für das beste Erlebnis in A Total War Saga: TROY, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 und vielen weiteren Spielen. Zusätzlich kommen acht weitere Monitore auf die G-SYNC Compatible Liste, welche nun insgesamt 110 Modelle umfasst. Kreativschaffende dürfen sich außerdem auf einen neuen NVIDIA Studio Treiber freuen, der ebenfalls morgen erscheinen wird.Ein weiteres Flaggschiff-Franchise unterstützt RaytracingWorld of Warcraft ist eines der am längsten laufenden MMORPGs aller Zeiten und bietet seinen Spielern in der Beta-Version mit Raytracing ein kostenloses Optik-Upgrade.(...)Acht neue G-SYNC kompatible MonitoreDas G-SYNC-Compatible-Programm erweitert das G-SYNC-Ökosystem, schafft Konsistenz und soll Nutzer darüber informieren, auf welchen Monitoren ein guter Einstieg in variable Bildwiederholungsraten (VRR) möglich ist.Bei den neu validierten Monitoren handelt es sich um die Modelle Acer XB273U GX, VG272 LV, XV272 LV, CP5271U V, X34 GS zusammen mit den Monitoren Asus PG329, IO Data GC252UXm und Lenovo Y25-25, die Spielern noch mehr Auswahl an großartigen Gaming-Displays bieten.Im Rahmen des G-SYNC-Compatible-Programms arbeitet NVIDIA mit Monitorherstellern zusammen, um das Erlebnis auf Displays mit Unterstützung des AdaptiveSync-Protokolls zu validieren. Diejenigen, die bestehen, werden als „G-SYNC Compatible” bezeichnet. Mit den aktuellen Ergänzungen beläuft sich die Liste der G-SYNC-kompatiblen Monitore nun auf 110 Modelle."