Nvidia: Rückblick auf Grafikkarten-Design und Entwicklung; 12-poliger Stromanschluss bestätigt

Nvidia wird am 1. September um 18 Uhr bekanntlich ein großes "GeForce-Special-Event" veranstalten . Gründer, CEO und Lederjackenträger Jensen Huang wird "die neuesten Innovationen des Unternehmens" in den Bereichen Gaming und Grafik vorstellen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die nächste Generation von Grafikkarten angekündigt wird, also GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 und RTX 3060 ( Gerüchte Gerüchte ).Passend zu dem anstehenden Event hat der Hersteller ein knapp acht Minuten langes Video veröffentlicht , in dem sie auf die vergangenen 20 Jahre der Fortschritte bei der Entwicklung und Produktion von Grafikkarten zurückblicken. Zugleich ist der 12-polige Stromanschluss (für die RTX-3000er-Reihe), der mehr Platz für Komponenten sowie Kühlung bieten soll und dank eines mitgelieferten Adapters mit 8-poligen Steckern in vorhandenen Stromversorgungen kompatibel ist, vom Hersteller offiziell bestätigt worden.Folgende Themen werden in dem Video behandelt (laut Nvidia):