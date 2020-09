Nvidia: Nächste Grafikkarten-Generation? GeForce-Special-Event beginnt heute um 18 Uhr

Nvidia wird heute ab 18 Uhr ein großes "GeForce-Special-Event" veranstalten . Gründer, CEO und Lederjackenträger Jensen Huang wird "die neuesten Innovationen des Unternehmens" in den Bereichen Gaming und Grafik vorstellen. Das Unternehmen will "eine neue Ära" einleiten, hieß es zur Ankündigung des ultimativen Countdowns. Den Livestream wird man auf dieser Website verfolgen können.Es kann davon ausgegangen werden, dass Nvidia die nächste Generation von Grafikkarten auf Basis der Ampere-Architektur ankündigen wird, also GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 und RTX 3060. Während sich Nvidia noch sehr bedeckt hält, sind in den vergangenen Tagen schon viele "Leaks" und Berichte über vermeintliche Grafikkarten-Modelle aufgetaucht, z.B. die Spezifikationen von GeForce RTX 3090 und RTX 3080 bei Videocardz.com , die Gainward Phoenix RTX 30 Ampere-Reihe (3090 und 3080) und die RTX-3000er-Grafikkarten von Zotac (Gerücht: Unbestätigte Spezifikationen von RTX 3090, 3080 und 3070 laut Videocardz.com