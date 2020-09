Nvidia: Zweite RTX-Grafikkarten-Generation angekündigt: GeForce RTX 3090, RTX 3080 und RTX 3070 (Euro-Preise)

Aktualisierung vom 01. September 2020, 19:02 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 01. September 2020, 12:50 Uhr:

Nvidia hat beim heutigen "GeForce-Special-Event" die zweite Generation der RTX-Grafikkarten auf Basis der Ampere-Architektur angekündigt. Vorgestellt wurden die GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3070.Die Geforce RTX 3090 wird das neue GeForce-RTX-Flaggschiff mit 24 GB GDDR6X-Speicher (Bandbreite: 384-bit). Die "BFGPU" mit 10.496 CUDA-Cores wurde bei der Präsentation in Zusammenhang mit 8K-Gaming (in 60 fps) vorgestellt und soll ab dem 24. September ab 1.499 Euro erhältlich sein. Die RTX 3090 soll bis zu 1,5 Mal so schnell wie eine Titan RTX sein.Den Auftakt wird aber die Geforce RTX 3080 machen. Die Grafikkarte wird bereits am 17. September 2020 veröffentlicht und zum Preis einer Geforce RTX 2080 Super angeboten - also 699 Euro. Die Grafikkarte wird 10 GB Speicher (GDDR6X; Bandbreite: 320-bit) sowie 8.704 CUDA-Cores bieten und soll die Leistung einer Geforce RTX 2080 Ti deutlich übertreffen. Die Performance einer RTX 2080 soll um den Faktor 2 geschlagen werden.Die Geforce RTX 3070 mit 8 GB GDDR6X-Speicher (Bandbreite: 256-bit) und 5.888 CUDA-Cores wird im Oktober 2020 erhältlich sein und wird 499 Euro kosten. Die Leistung der Geforce RTX 3070 soll laut Nvidia in etwa auf dem Niveau des aktuellen Flaggschiffs liegen (Geforce RTX 2080 Ti). Sie soll 1,6 Mal so schnell wie eine RTX 2070 sein.Sämtliche Grafikkarten werden HDMI 2.1 und DisplayPort 1.4a unterstützen. Die maximale digitale Auflösung beträgt 7680x4320. Die Leistungsaufnahme der RTX 3090 beträgt 350W. Bei der RTX 3080 werden 320W und bei der RTX 3070 220W angegeben. Sämtliche technischen Spezifikationen findet ihr hier Neben den Grafikkarten aus der Founders Edition von Nvidia werden die GPUs ebenfalls von ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY und Zotac verbaut. Bei manchen Händlern wird auch Watch Dogs: Legion und eine einjährige GeForce-Now-Founder's-Mitgliedschaft beiliegen.Von Nvidia bestätigte Preise für den deutschen Markt (Founders Edition):Nvidia wird heute ab 18 Uhr ein großes "GeForce-Special-Event" veranstalten . Gründer, CEO und Lederjackenträger Jensen Huang wird "die neuesten Innovationen des Unternehmens" in den Bereichen Gaming und Grafik vorstellen. Das Unternehmen will "eine neue Ära" einleiten, hieß es zur Ankündigung des ultimativen Countdowns. Den Livestream wird man auf dieser Website verfolgen können.Es kann davon ausgegangen werden, dass Nvidia die nächste Generation von Grafikkarten auf Basis der Ampere-Architektur ankündigen wird, also GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 und RTX 3060. Während sich Nvidia noch sehr bedeckt hält, sind in den vergangenen Tagen schon viele "Leaks" und Berichte über vermeintliche Grafikkarten-Modelle aufgetaucht, z.B. die Spezifikationen von GeForce RTX 3090 und RTX 3080 bei Videocardz.com , die Gainward Phoenix RTX 30 Ampere-Reihe (3090 und 3080) und die RTX-3000er-Grafikkarten von Zotac (Gerücht: Unbestätigte Spezifikationen von RTX 3090, 3080 und 3070 laut Videocardz.com