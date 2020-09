Nvidia: Video: Doom Eternal auf einer GeForce RTX 3080 in 4K mit über 100 fps; Vergleich zur RTX 2080 Ti

Nvidia demonstriert im folgenden Video die Performance der GeForce RTX 3080 im Vergleich zu einer GeForce RTX 2080 Ti in 4K-Auflösung mit maximalen Grafikqualitätsdetails anhand von Doom Eternal . Die konkreten Bildwiederholraten und die Frametimes werden oben rechts angezeigt und auch hier zeigt sich, dass die fps-Werte der GeForce RTX 3080 mindestens ein Drittel über denen der RTX 2080 Ti liegen. Später sind ausführliche Spielszenen mit reichlich Action zu sehen und nur in sehr wenigen Fällen rutscht die Bildwiederholrate unter 100. Hinweis: Doom Eternal unterstützt die Upscaling-Technologie DLSS 2.0 nicht. Auch die dynamische Auflösungsskalierung wurde deaktiviert.Die Geforce RTX 3080 wird am 17. September 2020 veröffentlicht und 699 Euro kosten. Die Grafikkarte wird 10 GB Speicher (GDDR6X; Bandbreite: 320-bit) sowie 8.704 CUDA-Cores bieten. Die Performance einer RTX 2080 soll laut Nvidia um den Faktor 2 geschlagen werden.Kurz nach der Ankündigung der Ampere-Grafikkarten hatte auch Digital Foundry ein frühes Vergleichsvideo rund um die Performance der GeForce RTX 3080 veröffentlicht, allerdings durften sie noch keine absoluten Bildwiederholraten nennen, sondern nur relative Werte präsentieren. In den Tests an Borderlands 3, Control, Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5, Doom Eternal und Quake 2 RTX wird jedenfalls deutlich, dass die GeForce RTX 3080 im Vergleich zu einer GeForce RTX 2080 Ti mindestens 50 Prozent schneller ist.