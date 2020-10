Nvidia: Turbulenter Verkaufsstart der RTX 3070 und neuer GeForce-Grafikkarten-Treiber 457.09

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht (457.09). Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden.Der Treiber unterstützt die GeForce RTX 3070 und wurde speziell für Watch Dogs: Legion (Raytracing-Reflexionen und DLSS), DiRT 5, Ghostrunner, Need For Speed: Hot Pursuit Remastered und Xuan-Yuan Sword VII optimiert. Außerdem werden vier neue G-SYNC-kompatible Displays hinzugefügt: Acer XB323U GX, Asus VG279QL1A, Dell AW2521HFLA und Gigabyte FI25F. Die vollständige Liste der G-SYNC-kompatiblen Monitore findet sich hier . Auch die "One-Click Optimal Settings" (OPS) von GeForce Experience wurden ausgebaut.Heute erfolgte außerdem der Verkaufsstart der GeForce RTX 3070 sowie entsprechender Karten von anderen Herstellern. Auch die Grafikkarte war in vielen Online-Shops sehr schnell ausverkauft, wenn auch nicht so schlimm wie bei der RTX 3080 oder der 3090. Die deutsche Nvidia-Website verwies z.B. direkt auf den Shop " Notebooksbilliger.de " und die Website zeigte sich in den ersten Minuten stark überlastet. Aber auch bei Alternate, Caseking, Cyberport, Mindfactory und diversen anderen Shops sah es nicht viel anders aus. Wir in der Redaktion haben z.B. 28 Minuten nach dem Verkaufsstart noch ein Exemplar ergattern können - mit viel F5-Hackerei und viel zu vielen Shops in geöffneten Browsern. Aktuell sind bei Alternate noch Grafikkarten verfügbar, aber zu einem erhöhten Preis.Außerdem berichtet die PC Games Hardware , dass für 3070-Grafikkarten bei manchen Shops gezielt höhere Preis verlangt werden, u.a. um potenzielle Weiterverkäufer abzuschrecken: "Wer gehofft hat, dass man die RTX-3070-Karten für 499 Euro bekommt, wurde bisher ziemlich enttäuscht, zumal die ersten Shops wie MediaMarkt und Saturn stolze 799 Euro verlangen. In Gesprächen mit Händlern haben wir erfahren, dass man aus den Fehlern vom RTX-3080/3090-Verkaufsstart gelernt hat und die Preise bei der Geforce RTX 3070 deutlich anheben wird, um nicht sofort ausverkauft zu sein."

Zum Test der RTX 3070 : Die GeForce RTX 3080 haben wir schon besprochen. Jetzt schickt mit der GeForce RTX 3070 die nächste Grafikkarte ins Rennen, die aufgrund der Lieferprobleme aber leicht später als ursprünglich geplant erscheint. Wir haben die rund 500 Euro teure Grafikkarte im Test unter die Lupe genommen. Dabei wurde schnell klar, dass sich das alte Flaggschiff, die RTX 2080 Ti, warm anziehen muss...