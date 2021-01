Nvidia: GeForce-Grafikkarten-Treiber 461.40 für The Medium und RTX-3000er-Laptops

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht (461.40). Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden.Der Treiber wurde für The Medium optimiert (Raytracing-Effekte und DLSS) und unterstützt die RTX-3000er-GPUs für Laptops (RTX 3070 und RTX 3080). Außerdem sind acht weitere Monitore fortan G-SYNC-kompatibel: Acer XB253Q GP, Acer XB273GZ, Acer XV272S, Asus VG279QR, Lenovo G27Q-20, MSI G273Q, MSI MAG251RX und Philips PHL 275M1RZ.Nvidia: "Die Einführung der Notebooks der GeForce-RTX-30-Serie ist NVIDIA's bisher größte Notebook-Einführung mit über 70 Modellen von allen großen OEMs. Alle werden dabei von den neuen RTX-3080-, 3070- und 3060-Notebook-GPUs angetrieben. Diese Notebooks verfügen über neue Max-Q-Technologien der 3. Generation, darunter Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0, Resizable BAR und DLSS. Ab heute sind GeForce-RTX-Gaming- und Creator-Notebooks mit GeForce-RTX-3080- und GeForce-RTX-3070-Notebook-GPUs weltweit verfügbar, gefolgt von Notebooks mit der GeForce-RTX-3060-Notebook-GPU am 2. Februar."