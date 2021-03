Nvidia: GeForce-Grafikkarten-Treiber 465.89 zum Download

Einfluss von DLSS auf die Performance in Outriders - Quelle: Nvidia

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht (465.89). Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden.Der Treiber wurde für Outriders (DLSS), DiRT 5 (Raytracing-Update), Evil Genius 2: World Domination und die PC-Fassungen von Kingdom Hearts optimiert. Zudem wird Resizable BAR auf allen Desktop-Grafikkarten der GeForce-RTX-30-Serie unterstützt - entsprechende BIOS-Upgrades für Mainboard und Grafikkarte sind erforderlich ( Details ).Außerdem erhält der Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege mit dem heutigen Patch ebenfalls Nvidia-Reflex-Unterstützung.Nvidia: "Durch Herunterladen und Installieren des neuen Treibers und des Patches können GeForce-Spieler, die Tom Clancy's Rainbow Six: Siege spielen, Nvidia Reflex aktivieren. Damit genießen die Spieler eine bis zu 30 Prozent niedrigere Systemlatenz. Die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit wird durch Nvidia Reflex verbessert: Schüsse lassen sich schneller abfeuern und es ist einfacher, Feinde ins Visier zu nehmen. Die Ergänzung von Reflex ist im Grunde ein kostenloses Upgrade für zahlreiche GeForce-Spieler. Die Systemlatenz (oft auch "Input Lag" genannt) ist einer der Hauptfaktoren, der die Reaktionsfähigkeit bei jeglicher Art von Gameplay beeinflusst. Im Esports-Bereich kann eine niedrige Systemlatenz die Wettbewerbsfähigkeit der Spieler erhöhen. Den Bruchteil einer Sekunde zu spät am Abzug zu sein, kann den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage in einem Gefecht ausmachen. Eine Reduzierung der Systemlatenz kann den Ausgang der Spielrunde in Rainbow Six: Siege positiv beeinflussen. Nvidia Reflex reduziert in der Vulkan-Version die Systemlatenz um bis zu 30 Prozent."Fünf weitere Monitore fortan G-SYNC-kompatibel: Asus XG16A, Dell S2522HG, LG 7GP850/27GP83B, LG 32GP850/32GP83B und Xiaomi Mi 245 HF1.