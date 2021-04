Nvidia: GTC-2021-Konferenz und Unity-Engine bekommt native DLSS-Unterstützung

Bei der GTC 2021 (digitale Konferenz von Nvidia) ist u.a. angekündigt worden, dass die Unity-Engine im Laufe des Jahres DLSS (Deep Learning Super Sampling) von Nvidia nativ unterstützen wird. Entwickler, welche Spiele auf Basis der Unity-Engine realiseren, sollen die Funktion bald mit wenigen Mausklicks zu ihren Projekten hinzuzufügen können. Noch vor Ende des Jahres 2021 wird DLSS nativ für die High Definition Render Pipeline (HDRP) in Unity 2021.2 unterstützt. Die Unity-Engine wird z.B. bei Hollow Knight: Silksong, Valheim, Wasteland 3, Temtem, Ori and the Will of the Wisps, Oddworld: Soulstorm, Genshin Impact, Praey for the Gods, Subnautica: Below Zero, GTFO oder Phoenix Point eingesetzt.Nvidia: "Auf der GTC 2021 demonstrierte Light Brick Studio, wie beeindruckend Unity-Spiele aussehen können, wenn Echtzeit-Raytracing und DLSS kombiniert werden. Den kompletten Vortrag gibt es hier zu sehen. Das Entwickler-Interview mit Mathieu Muller, Senior Product Manager für High-End-Grafik bei Unity ist hier zu finden."Außerdem hat Nvidia mehrere neue Software Development Kits (SDKs) vorgestellt, die Entwicklern bei der Spiele-Produktion helfen sollen. Dazu gehören RTX Direct Illumination, mit dem sich Millionen dynamischer Lichter zu Umgebungen hinzufügen lassen, RTX Global Illumination zur Berechnung realistischer indirekter Beleuchtung und NVIDIA Omniverse, eine RTX-beschleunigte Simulations- und Kollaborationsplattform für 3D-Content-Entwickler, die sich derzeit in der offenen Betaphase befindet. Wer mehr über Computergrafik erfahren möchte, kann einen Blick auf die Gaming-Sessions der GTC 2021 werfen. Die entsprechende Website findet ihr hier . Die Anmeldung und Teilnahme sind kostenlos.