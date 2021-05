Nvidia: GeForce-Grafikkarten-Treiber 466.47 für Days Gone und Knockout City

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber veröffentlicht (466.47). Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden. Der Treiber wurde für Days Gone und Knockout City optimiert.Außerdem gibt es in GeForce Experience neue "optimale Einstellungsprofile" für sechs Spiele, darunter Hood: Outlaws & Legends, Metro Exodus: Enhanced Edition, Ranch Simulator, Resident Evil Village, Total War: Rome Remastered und Totally Accurate Battle Simulator.Nvidia: "Game-Ready-Treiber sind am oder vor dem Erscheinungstag für die meisten wichtigen Titel verfügbar und sind für beste Leistung und einwandfreies Gameplay abgestimmt. Alle NVIDIA-Game-Ready-Treiber sind von Microsoft WHQL-zertifiziert."