Nvidia: GeForce RTX 3080 Ti und GeForce RTX 3070 Ti angekündigt

Nach zahlreichen Leaks und Gerüchten hat Nvidia auf der Computex 2021 die beiden Grafikkarten GeForce RTX 3080 Ti und GeForce RTX 3070 Ti vorgestellt. Beide GPUs werden als Custom-Design sowohl als werksseitig getaktete und übertaktete Modelle bei führenden Anbietern erhältlich sein, darunter ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, GIGABYTE, Inno3D, MSI, Palit, PNY, Zotac und andere lokale Anbieter. Die Founders-Edition-Grafikkarten (direkt) von Nvidia wird in limitierter Auflage ebenfalls erhältlich sein. Die tatsächliche Verfügbarkeit der Grafikkarten dürfte aber problematisch sein (Gründe: Chip-Krise, Krypto-Miner und Scalper).Die GeForce RTX 3080 Ti wird als das neue Gaming-Flaggschiff bezeichnet. Sie wird ab dem 3. Juni weltweit ab 1.199 Euro (UVP) erhältlich sein. Zum Vergleich: Die Preisempfehlung der RTX 3080 war 719 Euro. Die RTX 3090 als Prosumer-Produkt sollte 1.549 Euro kosten. Die 3080 Ti bietet 12 GB GDDR6X Videospeicher und damit 2 GB mehr VRAM als die RTX 3080. Die Anzahl der CUDA-, Raytracing- und Tensor-Kerne in der GPU ist deutlicher näher an der RTX 3090 und daher sollte die RTX 3080 Ti spürbar schneller als die RTX 3080 sein (RTX 3080 Ti vs. RTX 3080 -> CUDA: 10240 vs. 8704; RT: 80 vs. 68; Tensor: 320 vs. 272).Nvidia: "Die RTX 3080 Ti bietet im Vergleich zur bei vielen Gamern immer noch beliebten GTX 1080 Ti doppelt so hohe Geschwindigkeit bei traditioneller Rasterisierung und noch einmal deutlich mehr mit aktiviertem Raytracing und anderen innovativen Gaming-Features."Die GeForce RTX 3070 Ti ist ab dem 10. Juni zu einem Preis ab 619 Euro (UVP) verfügbar. Zum Vergleich: Die Preisempfehlung der RTX 3070 war 519 Euro. Die technischen Spezifikationen zwischen GeForce RTX 3070 Ti und GeForce RTX 3070 unterscheiden sich nicht so sehr (RTX 3070 Ti vs. RTX 3070 -> CUDA: 6144 vs. 5888; RT: 48 vs. 46; Tensor: 192 vs. 184). Dafür ist der Speicher von GDDR6 auf GDDR6X ausgebaut worden, wodurch die Bandbreite von 448 GB/Sek. auf 608 GB/Sek. steigt. An der Speichergröße (8 GB) hat sich aber nichts geändert.Nvidia: "Die GeForce RTX 3070 Ti erhöht die Leistung der GeForce RTX 3070 (...). Diese neue GPU steigert die Leistung mit mehr CUDA-Kernen und dem superschnellen GDDR6X-Speicher. Insgesamt ermöglichen sie der GeForce RTX 3070 Ti eine 1,5-fache Leistungssteigerung gegenüber der Vorgängergeneration GeForce RTX 2070 SUPER und eine 2-fache Steigerung gegenüber der GeForce GTX 1070 Ti."Auch diese Grafikkarten unterstützen DLSS, Reflex und Broadcast.