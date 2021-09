Nvidia: GeForce-Grafikkarten-Treiber 472.12 zum Download

Anatomy Of Fear

Nvidia hat einen neuen Game-Ready-Treiber für GeForce-Grafikkarten veröffentlicht (472.12). Der aktualisierte Treiber kann bei Nvidia Geforce.com oder via GeForce Experience runtergeladen werden.Der Grafikkarten-Treiber wurde für Windows 11 und für folgende Spiele optimiert: Alan Wake Remastered (DLSS), Deathloop Industria (DLSS und Raytracing-Schatten + Reflexionen), New World Severed Steel (DLSS und Raytracing-Reflexionen) und World War Z: Aftermath Über das Remaster von Alan Wake schreibt Nvidia, dass "jede GeForce-RTX-GPU (...) mit aktiviertem Nvidia DLSS über 60 FPS bei maximalen Einstellungen in 4K erreichen" soll. Der Treiber fügt Unterstützung für den neuen Deep-Learning-Anti-Aliasing-Modus (DLAA) hinzu, der heute auf dem Elder Scrolls Online Testserver aktiviert wird. Splitgate und Deathloop setzen zudem auf Nvidia Reflex zur Latenzreduzierung. Vier weitere Gaming-Mäuse bieten derweil Reflex-Unterstützung: HyperX Pulsefire Haste Gaming Mouse, Roccat Burst Core, Roccat Kone Pro und Roccat Kone Pro Air.Weitere Spiele, die DLSS via Plugin für die Unreal Engine nutzen, sind:GeForce Experience wurde mit weiteren "optimalen Einstellungen" ergänzt: