Nvidia: Diese Spiele bekommen RTX und DLSS

Auf der COMPUTEX 2022 erweitern die Hard- und Software-Spezialisten von Nvidia, die Liste der Spiele und Anwendungen, welche sofort und in Zukunft von Raytracing und DLSS profitieren.Mittlerweile sind mehr als 250 RTX-Spiele und -Anwendungen verfügbar. Das entspricht einer Verdopplung seit der letztjährigen COMPUTEX. GeForce-Gamer rüsten weiter auf: Über 30 % von ihnen nutzen inzwischen RTX-Hardware und kommen auf über 1,5 Milliarden Stunden Spielzeit mit RTX ON, teilt Nvidia vollmundig mit.Weitere Spiele, die mit DLSS, Reflex oder Ray Tracing aufgerüstet werden in der Übersicht:F1 22 wird am 1. Juli mit DLSS und ray-traced opaquen Reflektionen, ray-traced transparenten Reflektionen, ray-traced ambient Occlusion und ray-traced Schatten erscheinen.Icarus wird im Juni die Nvidia -Reflex-Unterstützung einführen, die für geringere Latenzzeiten und eine bessere Reaktionsfähigkeit im Spiel sorgt.Deep Rock Galactic wurde mit DLSS und Nvidia DLAA aktualisiert. Durch die Aktivierung von Nvidia DLSS erhalten Spieler bis zu 60 % mehr Leistung.Loopmancer wird, bei seinem Launch diesen Sommer, DLSS und ray-traced Reflektionen unterstützen. Wenn DLSS aktiviert ist, steigt die Leistung bei 4K und aktiviertem Raytracing, um mehr als das Doppelte.Warstride Challenges ist jetzt mit DLSS und Nvidia Reflex erhältlich. Wenn beides aktiviert ist, steigert sich die Leistung bei 4K um den Faktor 2 und die Systemlatenz sinkt um bis zu 53 %.LEAP wird DLSS unterstützen, wenn es am 1. Juni in den Early Access kommt. DLSS bietet eine Leistungssteigerung im Spiel um mehr als das Doppelte.Vampire: The Masquerade - Swansong ist ab sofort erhältlich und erhält ein DLSS-Leistungsupgrade von mehr als das doppelte, sodass alle GeForce RTX 30 Series GPUs 60 FPS bei 4K und maximalen Einstellungen erreichen.Raji: An Ancient Epic kommt am 24. Mai auf den Markt und unterstützt DLSS zusammen mit ray-traced Reflektionen, ray-traced ambient Occlusion und ray-traced Schatten. Nvidia DLSS steigert die Leistung bei 4K um das bis zu 3-fache und bei anderen Auflösungen um mehr als das 2-fache.Turbo Sloths kommt diesen Sommer auf den Markt und wird DLSS zusammen mit ray-traced Reflektionen und ray-traced Schatten unterstützen, wobei DLSS die Leistung um mehr als das Doppelte steigern wird.Propnight wird am 24. Mai auf Nvidia DLSS aufrüsten, was die Leistung bei 4K um bis zu 85 % steigert.Hydroneer ist ab sofort mit NVIDIA DLSS erhältlich und erhält einen Leistungsschub von bis zu 50 %, so dass jeder GeForce RTX-Gamer bei 4K mit maximalen Einstellungen mit über 60 FPS spielen kann.My Time At Sandrock wird am 26. Mai mit Nvidia Reflex und einer um 34 % reduzierten Latenzzeit veröffentlicht.Für Ghost ist ab sofort ein DLSS-Upgrade erhältlich, das die Leistung um bis zu 70 % steigert.Soda Crisis startete gestern Abend mit Nvidia Reflex und einer um 23 % verbesserten Latenz.Die komplette Liste mit allen Spielen und Anwendungen, die entweder RTX, DLSS oder beides unterstützen, findet ihr an dieser Stelle