Star Wars: Open-World-Spiel in Zusammenarbeit mit Ubisoft in Produktion bei Massive (The Division)

Lucasfilm Games hat gegenüber Wired bestätigt, dass sie mit Ubisoft zusammenarbeiten werden, um ein Star-Wars-Spiel mit einer offenen Welt zu entwickeln. Das besagte Spiel wird beim Ubisoft-Studio Massive Entertainment (The Division, The Division 2, Avatar-Projekt) realisiert. Damit ist dieses Projekt das erste PC-/Konsolen-Spiel im Star-Wars-Universum seit acht Jahren, das nicht bei Electronic Arts entsteht. Erst gestern hatte Lucasfilm Games die Entwicklung eines neuen Indiana-Jones-Spiels in Zusammenarbeit mit Bethesda und Machine Games angekündigt ( wir berichteten ).Die Entwicklung des Open-World-Star-Wars-Spiels ist gerade erst angelaufen und das schwedische Studio sucht noch nach weiteren Mitabeitern. Julian Gerighty, Game Director von The Division 2 und The Crew , wird als Creative Director fungieren. Das Projekt wird auf der Snowdrop-Engine (The Division) fußen. Details zum angepeilten Szenario (Episode), den Charakteren und den Schauplätzen wurden nicht verraten.Die Entscheidung von Lucasfilm Games markiert eine Kehrtwende in der strategischen Ausrichtung mit dem Umgang der Star-Wars-Lizenz. Während EA angedeutet hatte, dass sie zehn Jahre lang Exklusivrechte für Star-Wars-Spiele haben würde (seit 2012), scheint es so, als wäre diese Angabe entweder missverständlich ausgedrückt oder die Vereinbarung früher abgelaufen. Lucasfilm Games hat sich auf Nachfrage bei Wired nicht weiter dazu geäußert. Unabhängig von dieser Veränderung wird EA auch in Zukunft Star-Wars-Spiele entwickeln (z.B. Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order wir berichteten ), aber Lucasfilm Games steht es mittlerweile frei, auch andere Partner zu suchen."EA war und wird auch in Zukunft ein strategischer und sehr wichtiger Partner für uns sein", sagte Sean Shoptaw, Senior Vice President of Global Games and Interactive Experiences bei Disney, gegenüber Wired. "Aber wir haben das Gefühl, dass es noch Platz für andere gibt."EA wurde in der Vergangenheit häufiger kritisiert, die Star-Wars-Lizenz kaum oder zu wenig zu nutzen. Star Wars: Squadrons, Star War Jedi: Fallen Order, Star Wars Battlefront & Star Wars Battlefront 2 sowie Star Wars: Galaxy of Heroes waren die Spiele in der EA-Ära. Das MMORPG Star Wars: The Old Repbulic zählt ebenfalls hinzu. Das Action-Abenteuer "Star Wars Ragtag" wurde bekanntlich eingestellt.Letztes aktuelles Video: Lucasfilm Games Sizzle