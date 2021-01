Star Wars: Gerüchte über Nachfolger von Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) verdichten sich

Danny. hat geschrieben: ? vor 55 Minuten ja aber ich kriege ja keinen News Feed von Disney wie die Absatzzahlen so aussehen

ich finde es z.B. unbegreiflich, wie sich Leute über das Staffelfinale vom Mandalorianer aufregen können, es wäre schlecht gemacht... das war aus technischer Sicht eine absolute Meisterleistung und von solchen Beispielen gibt es immer und immer wieder welche das fällt mir bei Star Wars eben extrem auf, dass nichts gut genug ist

Schon klar.Mag ein Grund sein, warum ich da nicht mehr drauf achte und einfach für mich hin gelegentlich meine LEGO Star Wars Sammlung ergänze und sonst halt das zocke, was zu mir passt.Battlefront oder das, was die jetzt hoffentlich nicht TIE-Fighter Nachfolger nennen, halt nicht.Hmm, komplette Menschen! als CGI und De-Aging findet meiner Meinung nach immer dieselbe Kritik, das ist jetzt nicht auf SW begrenzt.Bei SW mag halt ein Problem sein, dass wirklich viele Zuschauer wissen, wie das Original aussieht/aussah. Da fällt man dann noch schneller ins uncanny valley.Also selbst wenn die beim Ende von Mando jetzt all das Geld von Disney in den Effekt gessteckt hätten (was sie ja nicht haben), selbst dann würde (mein) Unterbewußtsein sagen: Das ist inkorrekt, was du da auf dem Schirm siehst. Das ist alles, aber nicht Schauspieler!Ansonsten habe ich zu Mando meine eigenen Meinungen, aber anderes Thema für andere Foren.Das gesagt, bei einem weiteren Teil von Kotor wird das Geweine auch gigantisch sein! Das liegt aber nicht an SW, sondern an den alten Teilen und der Nostalgie, die sich darum entwickelt hat.Die Nostalgie, die brav ausser acht lässt, dass man den ersten Teil extrem argwönisch betrachtet hat, speziell wegen des Kampfsystems.Wenn du Heulen wegen SW wolltest, leg Dark Forces neu auf, verbocke aber wichtige Elemente aus dem SW Universum.(Besser keine Ideen geben, sonst bekomme ich...