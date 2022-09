Star Wars: Disney plant angeblich jedes Jahr neue Spiele

Star Wars: Mix aus AAA und kleineren Spielen geplant

Star Wars: Diese Spiele sollen kommen

Die legendäre Sternensaga wird auch weiterhin in Spieleform fortgeführt. Und nicht nur das: Einer neuen Meldung zufolge möchte man bei Disney offenbar die Frequenz neuer Releases merklich steigern.Das berichtet jedenfalls Insider Gaming jetzt unter Berufung auf nicht näher genannte Insider-Quellen. Da keine offiziellen Statements vorliegen, muss die Nachricht vorerst noch als Gerücht eingestuft werden. Sollte aber etwas dran sein, dann können sich Star Wars-Fans auf steten Nachschub für die nächsten Jahre freuen. Denn beim großen Mäusekonzern möchte man wohl alle sechs Monate und damit zweimal im Jahr ein neues Game zum Franchise herausbringen.Weiterhin heißt es, dass jeweils ein großer AAA-Titel pro Jahr erscheinen soll sowie ein kleineres Spiel. Lucasfilm soll für das Vorhaben hauptverantwortlich sein, nachdem Electronic Arts nicht mehr über die Exklusivrechte an Star Wars verfügt.Aktuell befinden sich acht neue Star Wars-Spiele offiziell in Arbeit, von denen aber einige noch nicht einmal einen Titel tragen. Deren Veröffentlichung dürfte also noch auf sich warten lassen und ab wann der Plan mit zwei Releases pro Jahr wirklich losgehen kann, bleibt damit noch nebulös. Immerhin sollen sich dem Bericht nach noch weitere, noch nicht angekündigte Spiele in früher Entwicklung befinden. Gemunkelt werde außerdem, dass ein Mandalorian-Spiel und dass der Handymarkt ebenfalls bedient werden soll.Nachfolgend findet ihr eine Liste mit angekündigten Star Wars-Games (Stand: 27. September 2022):Einige der Games wurden schon wiederholt verschoben, Fans müssen sich also noch in Geduld üben, ehe die Star Wars-Spielewelle losgeht. Immerhin: Die Fallen Order-Fortsetzung Star Wars Jedi: Survivor soll im März 2023 erscheinen. Protagonist Cal wird dann im neuen Look zu sehen sein.Letztes aktuelles Video: Lucasfilm Games Sizzle