Star Wars: Angeblich arbeitet Respawn an einem weiteren großen Star Wars-Spiel

Star Wars: Neue Singleplayer-Erfahrung von Respawn





No, but Respawn is cooking a Star Wars singleplayer experience I think a lot of people have wanted for a long time. https://t.co/CRKqADcU89



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 15, 2024

Mitundhat Respawn bereits zweimal unter Beweis gestellt, dass sie mit dem seit einigen Jahren zugehörenden Universum umgehen können. In Zukunft wird deshalb noch mehr folgen, darunter offenbar ein Spiel, worauf Fans schon sehr lange warten., dass EA mit Respawn große Pläne bezüglich Star Wars verfolgt: Neben dem mittlerweile veröffentlichten zweiten Teil der Jedi-Reihe befindet sich außerdemundunter der Leitung von Peter Hirschmann in Entwicklung. Einer der beiden Titel dürfte für Star Wars-Anhänger eventuell ganzwerden.Dies behauptet zumindest der in der Regel sehr zuverlässige Insider und Betreiber von Insider Gaming, Tom Henderson, in einem Twitter-Beitrag. Auf den Einwurf eines Nutzers, dass EA keinentwickelt, schreibt Henderson, dass dies stimme. Respawn würde jedoch an einem "Star Wars[arbeiten], das sich viele Leute schon lange gewünscht haben".Weiter ins Detail geht er allerdings nicht. Erst, wenn er weitere Informationen in Erfahrung bringen kann, will er noch einmal ausführlich darüber berichten. Bis dahin herrscht jedoch seinerseits wieder, was natürlich dazu einlädt, munter zu spekulieren.Ob es sich bei dem möglicherweise geplanten Projekt um das Strategie-Spiel oder den Ego-Shooter handelt, geht nämlich aus Hendersons kurzem Tweet nicht hervor. Eventuell ist sogar noch einin Entwicklung, welches bislang noch gar nicht bestätigt ist. Immerhin hat es in der Vergangenheit schon das eine oder andere Gerücht rund um einegegeben, die sich aber bisher nicht bewahrheitet haben.Allerdings wäre ein solche Adaption vermutlich eher alsanzusehen, anstatt als Ego-Shooter. Sollten sich Hendersons Erfahrungen jedoch auf Letzteres beziehen, dann wäre eventuell ein geistiger Nachfolger zudenkbar – allerdings ist das wie gesagt nur Spekulation. Als nächstes Star Wars-Spiel steht