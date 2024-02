Star Wars: Neues Gerücht: Respawn arbeitet an einem Mandalorian-Spiel

Star Wars Mandalorian von den Titanfall-Entwicklern





Keine Open World, kein zeitnaher Release

war es noch eine kryptische Nachricht, nun hat dasmehr Fleisch auf den Hüften: Angeblich arbeitet Respawn an einemmitIn den letzten Jahren gab es aufgrund des Erfolgs vonimmer wieder Gerüchte rund um eine Videospiel-Adaption, aber davon hat sich bisher keines bewahrheitet. Nun könnte es aber doch soweit sein, denn laut einem neuen Bericht kümmert sich Respawn Entertainment um ein Mandalorianer-Spiel.Dies behauptet der zuverlässige Insider Tom Henderson, der bereits zuvor auf Twitter geschrieben hat, dass bei Respawn ein Spiel entsteht, auf welches Fans des Sternenkrieg-Universums schon lange warten würden. Dabei handelt es sich, so schreibt Henderson bei Insider Gaming , um ein Star Wars-Spiel mit einem. Aller Voraussicht nach werdet ihr aber nicht, den Protagonisten der erfolgreichen Disney+-Serie, spielen.Laut Hendersons Informationen schlüpft ihr stattdessen in dem noch titellosenin die Rolle eines, der zu einer Zeit aktiv ist, als das Galaktische Imperium über die Galaxie herrscht. Das Ziel sei es, verschiedene Ziele zu suchen und einzufangen, ob nun tot oder lebendig. Im, so heißt es seitens der anonymen Quellen, soll das Jetpack des Protagonisten stehen. Unter anderem ist die Rede von Dash-Moves, wie man sie unter anderem auskennt.Ganz genretypisch soll es außerdem eine Vielzahl von Waffen und Gadgets geben, darunter beispielsweise deroder ein Greifhaken. Auch ein Visor zum Markieren von Feinden ist wohl mit an Bord, was natürlich gut zu einem First-Person-Spiel passt.Wie Tom Henderson weiter ausführt, wird das Star Wars Mandalorian-Spielbieten. Stattdessen seien mehrere lineare Level geplant, die euch franchisetypisch auf verschiedene Planeten führen, auf denen ihr dann eure Aufträge ausführt. Der genaue Umfang dürfte jedoch noch längst nicht in Stein gemeißelt sein.Aktuell befindet sich das Projekt, sofern es tatsächlich existiert, in einer verhältnismäßig frühen Entwicklungsphase. Mit einemsei erst in ein oder zwei Jahren zu rechnen, heißt es bei Insider Gaming abschließend. Sollte das der Fall sein, wäre aber zumindest eine Enthüllung in diesem Jahr möglich.Ohnehin dürfte Lizenzinhaber Disney nicht unbedingt großes Interesse daran haben, gleichinnerhalb eines Jahres auf den Markt zu lassen.liegen, welches derzeit bei Massive Entertainment entsteht.