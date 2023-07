The Elder Scrolls 4: Oblivion: Laut Gerüchten ist ein Remastered für Ende 2024 geplant

Oblivion: Gerüchteküche zu einem Remastered brodelt

Todd Howard gegen Neuauflagen

Während einnicht vor 2028 erscheinen wird, gibt es für Fans der Rollenspiel-Serie vielleicht einen anderen Grund zur Freude: Aktuellen Gerüchten zufolge soll sich einvonin Entwicklung befinden.Damit ist jedoch, sondern das Entwicklerstudio Virtuos soll an einer Neuauflage des einst 2006 veröffentlichten Rollenspiels arbeiten. Das Projekt soll dabei auf zwei verschiedene Engines zurückgreifen und vielleicht sogar schonerscheinen. Offiziell bestätigt sind all diese Informationen aber bislang nicht – und es gibt Grund zur Skepsis.Die aktuellen Gerüchte, dass sich mindestens ein Remastered, wenn nicht gar ein Remake zu The Elder Scrolls 4: Oblivion in Arbeit befindet, stammen angeblich von einem ehemaligen Mitarbeiter des. Auf Reddit, so heißt es im Resetera-Forum , teilte er Informationen zu kommenden Projekten des Teams, während er zudem seine Identität gegenüber den Moderatoren verfizieren konnte. Mittlerweile ist der Beitrag inhaltlich gelöscht, aber die Infos sind nicht verschwunden.Gemäß des angeblichen Ex-Mitarbeiters arbeitet Virtuos nicht nur an, sondern unter dem Projektnamen Altar auch an einer Neuauflage von The Elder Scrolls 4: Oblivion. Diese soll optisch aufentstehen, während jedoch die Spielphysik und die einzelnen Mechaniken noch auf die Gamebryo-Engine zurückgreifen. Nach aktueller Planung ist ein Release für Ende 2024 oder Anfang 2025 geplant.Derist laut dem Leaker abhängig davon, ob es beim aktuellen Remastered bleibt oder man sich doch dazu entscheidet, Oblivion ein vollständiges Remake zu spendieren. Über eine solch grundlegende Entscheidung würde das Team, rund anderthalb Jahre vor dem geplanten Release, noch immer diskutieren.Ob an dem Gerücht etwas dran ist, bleibt natürlich abzuwarten. Von offizieller Seite, sprich von Microsoft und Bethesda, sind bislang keine Pläne bekannt, in naher Zukunft ein Remastered von Oblivion zu veröffentlichen. Ganz im Gegenteil sogar: In der Vergangenheit hat sich Bethesda-Mastermindin einem Interview mit der britischen Zeitung The Guardian sogar gegen solche Neuauflagen ausgesprochen. Zumindest fürund das erstesei das für den Creative Director der Fall.Alledings war das 2018 und damit noch vor der Übernahme durch Microsoft. Seitdem hat sich einiges geändert, unter anderem wurdeimmer weiter nach hinten verschoben. Ein The Elder Scrolls 6 wird demnach noch einige Zeit auf sich warten lassen,Eine Neuauflage eines früheren The Elder Scrolls-Serienteils erscheint somit durchaus logisch, um die Wartezeit für Fans etwas zu verkürzen. Ob Bethesda jedoch tatsächlichan ein externes Studio abgibt, ist ein Stück weit fraglich. Für das Mod-Team von Skyblivion, die seit gut einem Jahrzehnt daran arbeiten,und ebenfalls einen Release für 2025 in Angriff nehmen, wäre eine offizielle Neuauflage hingegen ein unangenehmer Tiefschlag.