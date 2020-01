Bungie: Spendenaktion für Australien gestartet

Das Spielestudio Bungie hat eine Spendenaktion unter dem Motto Guardians for Australia gestartet, mit der man die Bekämpfung der verheerenden Buschbrände in Australien unterstützen und seinen Teil zur Rettung sowie dem Erhalt der Tierwelt beitragen möchte.Im Bungie Store findet man ab sofort bis zum 18. Januar um 18 Uhr ein T-Shirt in diversen Größen und Schnitten, für das ein limitiertes Motiv rund um die Aktion entworfen wurde. Gleichzeitig erhält man mit dem Kauf einen Code zum Einlösen im Spiel Destiny 2, wo man das Emblem "Star Light, Star Bright" freischaltet. Der Preis beträgt 27,99 Euro.Alle Einnahmen gehen laut Bungie direkt an WIRES , Australiens größte Tierrettungsorganisation, und den New South Wales Rural Fire Service . Dort sind die Brände besonders verheerend und sodass die Eindämmung höchste Priorität besitzt.Darüber hinaus möchte sich das Studio bei all den lokalen Hütern in Australien bedanken, die bereits 12.000 australische Dollar gesammelt und an das Australian Red Cross gespendet haben.