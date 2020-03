Bungie: Alle Standorte werden weltweit wegen Corona-Virus vorerst geschlossen

Als erstes Entwicklerstudio schließt Bungie vorerst all seine Standorte weltweit und reagiert damit auf die zunehmende Ausbreitung des Corona-Virus. Das meldet DualShockers in Anlehnung auf einen Blog-Beitrag auf der offiziellen Webseite der Destiny-Macher. Dies bedeutet aber nicht, dass die Arbeiten ruhen. Laut Ausführungen von Bungie habe man eine komplett isolierte Arbeits-Infrastruktur realisiert, bei der die Mitarbeiter weiter ihren Aufgaben nachgehen können, ohne dafür die Büros aufsuchen zu müssen.Zwar könne die Maßnahme auf kurze Sicht die Auslieferung geplanter Patches negativ beeinflussen, doch dürfen die Spieler von Destiny 2 nach aktuellem Stand fest damit rechnen, dass die Saison der Würdigen am 10. März und die Prüfungen von Osiris am 13. März wie geplant ausgeliefert werden.Außerdem wird betont, dass man sehr flexibel auf die weiteren Entwicklungen rund um Covid-19 reagieren könne. Sollte die Bedrohung durch das Virus abnehmen, könne man die Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit wieder an den jetzt geschlossenen Standorten einsetzen.