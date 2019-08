SNK Playmore: NeoGeo der nächsten Generation in Entwicklung - 4Players.de

A Next-Gen NEOGEO hardware is coming after NEOGEO Mini.

With a modern design and a wonderful play feeling and you can even link it to NEOGEO Mini, the new hardware will provide you a NEOGEO journey that you have never expeirenced.



Stay tuned for more information!#SNK #NEOGEO



— SNK GLOBAL @SAMURAI SHODOWN - Available Now! (@SNKPofficial) 2. August 2019

SNK arbeitet offenbar an einer neuen NeoGeo-Konsole der nächsten Generation. Das behauptet das Unternehmen zumindest in einem aktuellen Beitrag bei Twitter . Dort ist von einer Next-Gen-Hardware die Rede, die durch modernes Design überzeugen und ein wunderbares Spielerlebnis liefern soll. Auch wird bereits eine Verbindung zum NeoGeo Mini in Aussicht gestellt. Außer den groben Plänen ist aber noch nichts bekannt, wie die Konsole aussehen, was sie leisten und wann sie erscheinen soll.