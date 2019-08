Elite Dangerous: Informationen zu Trägerschiffen (Fleet Carriers) und dem September-Update - 4Players.de

Ob andere Piloten überhaupt auf einem Träger landen dürfen, unterliegt ebenfalls den jeweiligen Besitzern, die mit ihrem Carrier außerdem bis zu 500 Lichtjahre weit springen können. Dafür wird allerdings ein besonderer Treibstoff benötigt - wie man den erhält, behält Frontier allerdings noch für sich. Weitere Informationen will das Studio ohnehin erst in den kommenden Wochen und Monaten in Livestreams sowie dem eigenen Günstig werden die Träger nicht sein, auch wenn Frontier keine Peise nennt. Sie sollen allerdings "eine große Menge an Credits" kosten und sowohl Spielern der Horizons-Version als auch Besitzern des Basisspiels zur Verfügung stehen. Jeder Commander kann dabei nur einen Carrier besitzen und nach eigenem Gutdünken verschiedene Services und Aktivitäten ermöglichen, darunter die Kopfgeldjagd, den regulären Handel, das Schmuggeln und mehr - Weiteres entnehmt ihr der nachfolgenden, der Pressemitteilung entnommen Auflistung.Ob andere Piloten überhaupt auf einem Träger landen dürfen, unterliegt ebenfalls den jeweiligen Besitzern, die mit ihrem Carrier außerdem bis zu 500 Lichtjahre weit springen können. Dafür wird allerdings ein besonderer Treibstoff benötigt - wie man den erhält, behält Frontier allerdings noch für sich. Weitere Informationen will das Studio ohnehin erst in den kommenden Wochen und Monaten in Livestreams sowie dem eigenen Forum bekannt machen.

New Fleet Carrier Details:

Purchasable with a large amount of credits.

One Fleet Carrier per Commander. Available for base game and Horizons players.



Capacity

Fleet Carriers have a total of 16 Landing Pads, composed of:

8 Large

4 Medium

4 Small

Set permissions to allow others to dock at your Fleet Carrier.

All Fleet Carriers feature rearm, refuel and repair services.

Commanders can choose a number of loadouts for their Fleet Carrier, governing services/module and ship availability to support a number of different activities, such as:

Bounty Hunter

Mercenary

Pirate

Trader

Smuggler

Miner

Explorer

Search and Rescue

500 LY jump range (per jump)

Schedule jumps from the Galaxy Map when you want and from wherever you are in the galaxy.

Commanders require a unique resource to fuel the Fleet Carrier in order for it to jump.

Frontier Developments hat im Rahmen der gamescom Einzelheiten zu den Trägerschiffen (Fleet Carriers) vorgestellt, die mit dem kommenden Dezember-Update ihren Weg ins Universum von Elite Dangerous finden werden. Das nachfolgende Video stellt alle bisher bekannt gemachten Punkte in Bild und Ton vor.Nicht zuletzt weist Frontier darauf hin, dass schon mit dem September-Update der Einstieg ins Spiel erleichtert werden soll: In einem Tutorial mit gesprochenen Ausführungen lernt man dann direkt im Cockpit alles Grundlegende zum Fliegen, Kämpfen, Reisen und Scannen.Abgesehen davonwerden Frontier-Punkte, die PS4- und Xbox-One-Spieler z.B. gegen Lackierungen eintauschen, ab kommenden Monat Arx heißen. Sie können dann nicht mehr nur im PlayStation- sowie dem Xbox-Store gekauft, sondern auch durch spielerische Aktivitäten erworben werden. Welche Aktivitäten das sind, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Das Update soll am 17. September verfügbar sein.Letztes aktuelles Video: Trägerschiffe im Überblick