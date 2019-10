Elite Dangerous: Fleet-Carrier-Update verschiebt sich auf 2020 - 4Players.de

Frontier Developments hat bekanntgegeben, dass sich das eigentlich für Dezember angesetzte Fleet-Carrier-Update für Elite Dangerous verschiebt - und zwar auf PC und den Konsolen. Erst im zweiten Quartal 2020 soll es die Flottenträgerschiffe im Besitz der Spieler geben, so ein Post im offiziellen Forum . Community-Manager Will Flanagan erläutert:"Um eure allgemeine Erfahrung zu verbessern haben wir entschieden, unsere Bemühungen auf Schlüsselbereiche sowie Bugs zu konzentrieren. Seit dem Start des September-Updates haben wir einen tieferen Blick auf unseren Entwicklungs-Fahrplan geworfen, die Art, in der wir öffentliche Betas und die Inhalte unserer nächsten Updates anwenden."