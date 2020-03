Elite Dangerous: Flottenträger sollen im Juni startklar sein; zwei Betatests geplant

Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC) Screenshot - Elite Dangerous (PC)

Die Flottenträger sollen im Juni 2020 in Elite Dangerous verfügbar sein. Vor dem Launch wird es zwei Beta-Testläufe geben, in denen interessierte Spieler die mobilen Handelszentren, mit denen sie mehrere Schiffe ihrer Verbündeten transportieren können, testen können. Die erste öffentliche Beta startet am 7. April auf PC. Die zweite Beta schließt Spieler auf PS4 sowie Xbox One mit ein und startet im Mai. Details gibt Frontier am 2. April um 19:00 Uhr im Stream bekannt.Die Entwickler schreiben: "Die Flottenträger verfügen über 16 Landeflächen verschiedener Größe und können Hyperraumsprünge von bis zu 500 Lichtjahren durchführen. Die bisher teuerste Investition in Elite Dangerous kostet einen Commander 5 Milliarden Credits. Sobald sie ihren Flottenträger erworben haben, können Commander ihre individuellen Services ausbauen, indem sie Reparaturstationen, Tankstellen, Werften und vieles mehr einrichten. Zum ersten Mal ermöglichen die Flottenträger in Elite Dangerous den Handel zwischen einzelnen Spielern. Besitzer von Flottenträgern können Steuern auf alle Waren erheben, die auf ihrem Schiff gehandelt werden, um die wöchentlichen laufenden Kosten aufzubringen. Es gilt, Abnutzungserscheinungen zu reparieren, Crew zu bezahlen und Tritium, den neuen Treibstoff der Megaschiffe, zu finanzieren. Commander können ihren Flottenträger nach Herzenslust individualisieren und ihrem Spielstil anpassen. Sie müssen allerdings ein Auge auf die Kosten haben, da für längeren Zeit nicht bezahlte Schulden dazu führen können, dass die Schiffe beschlagnahmt und als Einzelteile verkauft werden."Letztes aktuelles Video: gamescom 2019 Fleet Carrier vorgestellt