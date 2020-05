Elite Dangerous: Die Flottenträger steuern auf die zweite Betaphase zu

"Universal Cartographics wird als optionaler Service für Flottenträger verfügbar sein.

Eigentümer erhalten Zugang zur Werft und Ausstattung für gelagerte Gegenstände auf ihrem Flottenträger, ohne den vollen Service aktivieren zu müssen.

Die Menge an "Tritium", dem Spezialtreibstoff, der den Sprungantrieb des Flottenträgers antreibt, wird bei jedem Sprung um etwa die Hälfte reduziert.

Die Stilllegung eines Trägers erstattet die vollen Kosten eines Flottenträgers, abzüglich einer festen Gebühr für die freiwillige Stilllegung."

Frontier Developments wird am 11. Mai den zweiten Betatest des Flottenträger-Updates für Elite Dangerous starten. Die Testphase wird bis zum 26. Mai laufen. Interessierte Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One können sich hier informieren bzw. anmelden. In der zweiten Etappe des Flottenträger-Updates gibt es wesentliche Änderungen gegenüber dem ersten Betatest im April. Die meisten davon konzentrieren sich auf die Stilllegung, Leistung und Zweckmäßigkeit der Flottenträger.Die wichtigsten Änderungen, die im zweiten Beta-Zeitraum eingeführt werden:"Ab dem 22. Mai tritt die zweite Beta in eine 'Beta-Blowout'-Periode ein, in der Flottenträger zu einem symbolischen Preis von 1 Million Credits (eine Ermäßigung von mehr als 99 Prozent) erworben werden können. Damit will Frontier Developments PLC sicherstellen, dass die Flottenträger für die Mehrheit der Spieler, die der Beta beitreten, zugänglich sind. Der ermäßigte Kaufpreis der Flottenträger besteht bis zur Ende der Beta am 26. Mai."Das fertige Flottenträger-Update soll im Juni veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Fleet Carriers - Join the Beta