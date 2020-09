Elite Dangerous: Horizons-Erweiterung wird Ende Oktober kostenlos zum Basisspiel hinzugefügt

Die Inhalte der Erweiterung Elite Dangerous: Horizons werden am 27. Oktober für alle Besitzer von Elite Dangerous kostenlos in das Basisspiel integriert, und zwar auf PC, PS4 und Xbox One. Spieler, die Horizons zuvor käuflich erworben haben, erhalten eine "azurblaue Lackierung", die mit allen 41 derzeit im Spiel integrierten Schiffen kompatibel ist. Elite Dangerous: Horizons wird auf allen Plattformen bis zum 26. Oktober käuflich erhältlich sein.Frontier Developments: "Elite Dangerous: Horizons macht es Kommandanten möglich auf Planeten der umfassenden Galaxie zu lande. Außerdem bietet sie Waffenherstellung und aufregende Multicrew-Koop-Action. Die umfassende Erweiterung ermöglicht es den Spielern festen Boden zu betreten und die Galaxie mit dem SRV-Bodenfahrzeug Scarab aus nächster Nähe zu erkunden. Zudem erhalten sie Zugang zu vielen Sternenhäfen an der Oberfläche und anderen Orten. (...) 2020 war ein intensives Jahr für die Fans von Elite Dangerous. Es begann mit dem Start des kostenlosen Flottenträger-Updates im Juni und der Ankündigung einer neuen, von den Spielern beeinflussbaren Erzählung mit mehreren Handlungsbögen. Diese Entwicklungen werden in den Start von Odyssey, der bisher größten Erweiterung von Elite Dangerous, gipfeln, mit der die Spieler Anfang 2021 in der Lage sein werden, Raumfahrt und First-Person-on-Foot-Gameplay auf atmosphärischen Welten zu kombinieren."Letztes aktuelles Video: Fleet Carriers | Launch Trailer