Starbreeze: Finanzielle Lage ist sehr angespannt; mögliches Aus in den nächsten zwölf Monaten - 4Players.de

Dem jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht von Starbreeze ist zu entnehmen , dass die finanzielle Lage des Unternehmens ziemlich misslich ist. Sollte es nicht gelingen , zusätzliche finanzielle Mittel von Investoren aufzutreiben, wird Starbreeze den Betrieb in den nächsten zwölf Monaten komplett einstellen müssen. Bis zur Jahresmitte 2019 wird ein Liquiditätsdefizit erwartet. Im Dezember 2018 wurde ein Restrukturierungsprozess eingeleitet, um den bevorstehenden Bankrott abzuwenden. Seither wurden die Vertriebsrechte an 10 Crowns und System Shock 3 zurückgegeben und die Anzahl der Mitarbeiter von 622 auf 580 reduziert.Ein Grund für die Schieflage ist der Misserfolg von Overkill's The Walking Dead . Das Spiel verkaufte sich einerseits schlechter als erwartet und andererseits besser als erwartet in "Niedrig-Preis-Ländern" wie Russland oder China. Die Konsolen-Versionen von Overkill's The Walking Dead sind nicht erschienen und die PC-Version ist seit der Kündigung des Lizenzabkommen seitens Skybound (aufgrund der "mangelnden Qualität des Spiels") nicht mehr erhältlich. Starbreeze verhandelt in diesem Zusammenhang noch mit Skybound.Der Umsatz im ersten Quartal (Januar bis März 2019) betrug 47,8 Mio. Kronen (ca. 4,4 Mio. Euro), davon stammten 26,7 Mio. Kronen (ca. 2,5 Mio. Euro) von PayDay 2. Unter dem Strich stand ein Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 106,7 Mio. Kronen (ca. 10 Mio. Euro), mehr als doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2018. Das Unternehmen erklärte, dass der Ergebnisrückgang in erster Linie auf niedrigere Nettoumsätze, höhere Verwaltungskosten im Zusammenhang mit der Rekonstruktion und den negativen Bilanzeffekt aus dem Verkauf der Publishingrechte von System Shock 3 (in Höhe von 68,1 Mio. Kronen) zurückzuführen sei."Meine Hauptaufgabe ist es, die Finanzierung der zukünftigen Geschäftstätigkeit des Unternehmens sicherzustellen. (...) Wir sind in einer schwierigen Situation. Ich bemühe mich zusammen mit dem gesamten Starbreeze-Team das Geschäft wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben ein sehr starkes Standbein, nämlich Payday, das die Grundlage sein wird, auf dem wir die Zukunft von Starbreeze aufbauen werden", sagte Mikael Nermark (CEO).