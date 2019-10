Starbreeze: Payday 3 für 2022 oder 2023 angedacht - 4Players.de

Obwohl der schwedische Entwickler und Publisher Starbreeze Software nach schweren Rückschlägen gerade ums Überleben kämpft, wagt man dennoch einen Blick in die Zukunft und kündigt eine geplante Veröffentlichung von Payday 3 im Zeitraum 2022 / 2023 an. Auch der mobile Ableger Payday: Crime War steht bereits in den Startlöchern.Hintergrund für den Optimismus liefert laut eines Beitrags auf der Webseite die Aussicht auf neue Vertriebsvereinbarungen, die ab 2022 wieder deutlich mehr Geld in die derzeit leeren Kassen spülen sollen.Mittlerweile hat Starbreeze das Personal und die Assets seines Kerngeschäfts auf zwei Unternehmen verteilt: die New Starbreeze Publishing AB und New Starbreeze Studios AB. Bleibt trotzdem die Frage, ob die Sanierungspläne und Neu- sowie Umstrukturierungen dafür sorgen können, Starbreeze bis zum Jahr 2022 überhaupt am Leben zu halten.