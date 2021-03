Starbreeze: Vertriebsabkommen mit Koch Media soll erfolgreichen Weg für Payday 3 ebnen

Starbreeze, das zuletzt immer wieder wegen finanzieller Schwierigkeiten und Umstrukturierungen in die Schlagzeilen geriet, hat ein Vertriebsabkommen mit Koch Media für die angestrebte Veröffentlichung von Payday 3 abgeschlossen. Der dritte Teil der Shooter-Serie soll 2023 für PC und Konsolen erscheinen. In der Pressemitteilung betonen die Schweden, dass die Marke weiterhin in Besitz von Starbreeze bleiben wird."Wir sind erfreut, diesen exklusiven, langfristigen Co-Publishing-Deal mit Koch Media für Payday 3 zu verkünden, die unsere Leidenschaft für die Payday-Marke und das Modell 'Games as a service" mit uns teilen", so Tobias Sjögren, amtierender CEO von Starbreeze. "Neben der Garantie für die weitere Entwicklung ermöglicht das Abkommen einen globalen Vertrieb von Payday 3 und Marketing-Bemühungen für den gesamten Lebenszyklus des Spiels. Wir haben jetzt eine starke Basis für eine erfolgreiche Veröffentlichung von Payday 3."